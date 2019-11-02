أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، عن أسفه، لتقدم "بطيء جدا" في المفاوضات مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي، وذلك غداة إطلاق بيونج يانج صاروخين إضافيين، وقال إن الصاروخين غير المعروفين اللذين أشار إليهما الجيش الكوري الشمالي "مماثلان لما قاموا به سابقا".

وكثفت بيونج يانج في الأشهر الأخيرة إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، لكن الرئيس دونالد ترامب قلل من أهميتها رغم أن مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية نددوا بـ"استفزازات"، وذكر بومبيو في مقابلة مع إذاعة "كنساس" المحلية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "تعهد التخلي عن السلاح النووي" و"نحن نجري مفاوضات لبلوغ هذه النتيجة"، موضحا أن "التقدم بطيء جدا"، لكنه تحدث عن "أمل كبير" بتحقيق "نتيجة جيدة في الأشهر المقبلة".

والمفاوضات بين البلدين لم تحرز أي تقدم منذ فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي في فبراير الماضي، وذلك رغم لقاء ثالث بينهما في يونيو واجتماع بين المفاوضين عقد بداية أكتوبر في السويد.

وكانت كوريا الشماليّة، أجرت أمس الخميس، اختباراً ناجحاً جديداً على نظام رئيسي لإطلاق "صواريخ متعدّدة"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة اليوم الجمعة، في تطوّر هو الأحدث في المواجهة التي تخوضها مع الولايات المتحدة وسيول حول برنامجها النووي.

وأشارت الوكالة إلى أنّ اختبار الخميس كان يهدف إلى "التحقّق من أمن" نظام إطلاق قاذفات الصواريخ، موضحة أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أبدى "ارتياحه وهنّأ" الفريق المعنيّ بالتجربة.