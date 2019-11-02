تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

3 طلاب في منافسة "دومينو" بعد يوم دراسي: بتعلمنا الصبر

3 طلاب في منافسة "دومينو" بعد يوم دراسي: بتعلمنا الصبر

صور.. وزير الثقافة تفتتح مهرجان الموسيقى العربية.. و"منير" يحيي الحفل

صور.. وزير الثقافة تفتتح مهرجان الموسيقى العربية.. و"منير" يحيي الحفل

ورش عمل وأجهزة تعويضية.. التميز الحكومي يتوج جهود "أماني" لذوي الإعاقة

ورش عمل وأجهزة تعويضية.. التميز الحكومي يتوج جهود "أماني" لذوي الإعاقة

أسما شريف منير تحتل قائمة تريندات جوجل بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

أسما شريف منير تحتل قائمة تريندات جوجل بعد هجومها على الشيخ الشعراوي

"فلوكس بسبب الممر وحلمي علشان ودانه".. فنانون تعرضوا للتنمر

"فلوكس بسبب الممر وحلمي علشان ودانه".. فنانون تعرضوا للتنمر

الحاصل على المركز الثالث بجائزة التميز الحكومي: تشجع على التطوير

الحاصل على المركز الثالث بجائزة التميز الحكومي: تشجع على التطوير

اختيارات الوطن

تحرش وضرب وخلع.. أبرز أزمات الطالب وأستاذ الجامعة قبل "واقعة طنطا"

تحرش وضرب وخلع.. أبرز أزمات الطالب وأستاذ الجامعة قبل "واقعة طنطا"

سامي عبد الراضي يكتب: جريمة في القطار 934

سامي عبد الراضي يكتب: جريمة في القطار 934

5 أشهر إجازات رسمية في 2020.. كيف تطورت "العطلات" خلال 140 عاما؟

5 أشهر إجازات رسمية في 2020.. كيف تطورت "العطلات" خلال 140 عاما؟

مرضى السرطان في الصعيد.. مواسم الهجرة إلى القاهرة

مرضى السرطان في الصعيد.. مواسم الهجرة إلى القاهرة

"هوريك إزاي".. تفاصيل مشادة بين طالبة وأستاذ قانون في "تجارة طنطا"

"هوريك إزاي".. تفاصيل مشادة بين طالبة وأستاذ قانون في "تجارة طنطا"

عودة الكتاتيب: مسابقات ودية.. والجائزة «بلايستيشن»

عودة الكتاتيب: مسابقات ودية.. والجائزة «بلايستيشن»

الأكثر قراءة

عاجل