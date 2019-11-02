قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه اطلع على الملف العلمي والشخصي لـ إبراهيم الخولي، أول مساعد باحث في مصر من مصابي متلازمة داون.

ووصف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، ملفه العلمي والشخصي مشرف جدًا ويعطي نموذجا للإرادة والتحدي ويدلل على أن الإنسان هو الذي يصنع مصيره وقدره.

وقال الخشت: "إحنا في إطار تطوير العقل المصري في جامعة القاهرة عاوزين نقضي على الخطاب الديني القديم اللي بيقولك المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين وإنت مبتعملش حاجة وسايب نفسك للظروف".

ووصف "الخشت" الخولي وأمثاله بأنهم يعطون نموذجا لمقاومة الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه ومقاومة التحدي وتحقيق نجاحات كبيرة، مشددًا على ضرورة الوقوف بجواره للنجاح وتحقيق الذات وخدمة بلده.