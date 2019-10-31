أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بفوز 4 من أساتذة الجامعة بجائزة سكوبس SCOPUS للتميز البحثي الصادرة عن دار النشر العالمية إلسيفير Elsevier، في أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة، وهي جائزة تمنح للباحث صاحب أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية على أبحاثه في المجلات الدولية المصنفة في قاعدة بيانات سكوبس الدولية.

وقدّم الدكتور محمد الخشت التهنئة للأساتذة الفائزين بجائزة سكوبس للتميز البحثي ضمن 10 علماء مصريين فازوا بالجائزة، بينهم 4 من أساتذة جامعة القاهرة، بنسبة 40% من الجوائز الدولية في النشر الدولي، إذ فاز بالجائزة الدكتور محمود السعيد محمود الذي حصل على أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية بمصر في مجال إدارة الأعمال والاقتصاد، الدكتور أبوالعلا عطيفي حسنين في مجال علوم الحاسب، الدكتور أحمد جمعة رضوان في مجال الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور منى فؤاد علي في الآداب والإنسانيات.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره للأساتذة الحاصلين على الجائزة، الذين أسهمت جهودهم بشكل مباشر في تقدم الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية مثل تصنيف شنغهاي وتصنيف QS، حيث تقدمت الجامعة في تصنيف QS لعام 2019 في 20 تخصصا أكاديميا ضمن الأفضل عالميًا في التخصصات المختلفة، محققة طفرة بنسبة 100% عن عام 2017 الذى تواجدت فيه بـ10 تخصصات فقط، حيث تم دخول 6 تخصصات أكاديمية للمرة الأولى في عام 2018، ودخول 4 تخصصات جديدة أخرى في 2019.

وأكد الخشت أنّ أساتذة جامعة القاهرة وباحثيها يشرفون الجامعة في المحافل الدولية سواء بابتكاراتهم أو بأبحاثهم المنشورة دوليًا باسم جامعة القاهرة، التي يستشهد بها على المستوى الدولي، ما يرفع شأن الجامعة في التصنيفات العالمية ويؤثر إيجابيًا على السمعة الدولية للجامعة، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتطوير جودة البحث العلمي، ورفع مستويات النشر الدولي، وتشجيع المتميزين في النشر الدولي وتقديم مكافآت مادية.