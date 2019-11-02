توفي سائق ومساعده بعد اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بوقود الطيران في مدخل مدينة شرم الشيخ، فجر اليوم السبت.

تلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد باشتعال سيارة نقل ثقيل تحمل أكثر من 40 طنا من وقود طيران بعد بوابة تحصيل الرسوم بمدخل شرم الشيخ من اتجاه طور سيناء.

أسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة ومساعده وجارٍ التعرف على هويتهما، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة السائق ونقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وجارٍ استخراج جثة المساعد.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وأغلقت الطريق فترة قصيرة حتى تمت السيطرة على الحريق وقامت إدارة مرور جنوب سيناء بعمل كردون حول الحادثة وإرسال ونش لرفع السيارة المحروقة من على الطريق وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة، وطالبت بتقرير من إدارة مرور سيناء لتحديد أسباب انقلاب الشاحنة واشتعال النيران بها.