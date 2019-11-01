نجحت قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء في السيطرة علي حريق محدود نشب بسبب ماس كهربائي في ماكينة تصوير بإحدى المكاتب الإدارية بالطابق الثاني بمبني إذاعة جنوب سيناء.

كان اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق محدود بإحدى المكاتب الإدارية بإذاعة جنوب سيناء.

جرى الدفع بسيارة الحماية المدنية، التي استطاعت إخماد الحريق في غضون دقائق معدودة، وتبين من المعاينة الأولية للحريق أن النيران اندلعت في إحدى المكاتب الإدارية (مكتب الإرسال الإذاعي)، بسبب ماس كهربائي نشب في إحدى ماكينات التصوير دون وقوع خسائر بشرية.

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة.