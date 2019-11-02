احتجز بائع خضروات أمس، طفل يبلغ من العمر 9 سنوات داخل منزله بناحية قرية الحجز مركز البلينا جنوب سوهاج، وتمكن عم الطفل من تحريره بعد أن استعان بالأهالي وتم ابلاغ الشرطة بالواقعة، وألقت القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا من عبد اللاه محمد عبد الرحيم السيد، 45 عاما مدير مدرسة ويقيم بناحية الحجز دائرة المركز، بقيام "جمال.ع.م" 48 عاما بائع خضروات ويقيم بذات الناحية باحتجاز نجل شقيقه، يوسف عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، 9 سنوات تلميذ داخل منزله بدون وجه حق وتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط المذكور واستخراج الطفل من المنزل دون تعرضه لثمة مكروه.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، بمواجهة المتهم أعترف بارتكاب الواقعة لطلب فدية مالية مقابل إعادة الطفل لأهليته لمروره بضائقة مالية وعلمه بأن والده يعمل بدولة الكويت، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بسوهاج.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6842 إداري المركز لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات مع المتهم.