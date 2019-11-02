أسعار العملات اليوم السبت 2-11-2019 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 2 نوفمبر، على النحو التالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو البنك المركزي المصري نحو 17.82 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.82 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجّل في بنك عودة نحو 4.38 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.61 جنيه للشراء و20.81 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق نحو 20.61 جنيه للشراء و20.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.