قال‌ ‌الدكتور‌ ‌هشام‌ ‌الغزالي‌ ‌استشاري ‌علاج‌ ‌الأورام‌ ‌ومدير‌ ‌مركز‌ ‌الأبحاث‌ ‌بطب‌ ‌عين‌ ‌شمس‌، ‌إن‌َّ ‌الجمعية‌ ‌الأمريكية‌ ‌الأوروبية‌ ‌ومنظمة‌ ‌الصحة‌ ‌العالمية‌ ‌أكدتا‌ ‌أنَّه‌ ‌يمكن‌ ‌منع‌ ‌حدوث‌ ‌40‌%‌ ‌من‌ ‌احتمالات‌ ‌الإصابة بمرض‌ ‌السرطان‌، وذلك في حالة الابتعاد عن التدخين‌ ‌والسمنة‌ ‌والأغذية غير‌ ‌الصحية‌، لكونها من‌ ‌الأسباب‌ ‌الخارجية‌ ‌الرئيسية‌ ‌للإصابة‌ ‌بالسرطان‌.

وأضاف "الغزالي"، في مدخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أنَّ هذه الأطعمة تؤثر‌ ‌على‌ ‌خلايا‌ ‌الجسم‌ ‌وتجعلها‌ ‌تنقسم‌ ‌انقسامًا‌ ‌عشوائيًا‌ ‌وتتحول‌ ‌لخلايا‌ ‌سرطانية‌، ‌لهذا يجب ‌تغيير‌ ‌نمط‌ ‌الحياة‌ ‌والإقلاع‌ ‌عن‌ ‌هذه‌ ‌العادات‌ ‌السيئة‌.

وتابع ‌أن‌َّ ‌هناك‌ ‌عوامل‌ ‌أخرى‌ ‌داخلية‌ ‌تسبب‌ ‌السرطان‌ ‌وهىي وجود‌ ‌جينات‌ ‌في ‌جسم‌ ‌المريض‌ ‌تؤدي ‌إلى‌ ‌اختلال‌ ‌الخلايا‌ ‌وتحولها‌ ‌إلى‌ ‌سرطانية‌،‌ مبينًا أنَّ هذه‌ ‌الجينات‌ ‌قد‌ ‌تكون‌ ‌وراثية‌، وبالفحص‌ ‌الجيني‌ ‌المبكر‌ ‌يمكن‌ ‌اتخاذ‌ ‌الاحتياطات‌ ‌اللازمة‌ ‌لمنع‌ ‌حدوث‌ ‌المرض، مشيرا إلى أن‌َّ ‌نسبة‌ ‌الشفاء‌ ‌من هذا المرض ‌قد‌ ‌تصل‌ ‌إلى‌ ‌100‌%‌ ‌بشرط‌ ‌اكتشافه‌ ‌مبكرًا‌.‌ ‌

وأوضح "في ‌الماضي‌ ‌كان‌ ‌يتم‌ ‌علاج‌ ‌كل‌ ‌مرضى‌ ‌السرطان‌ ‌بعلاج‌ ‌موحد‌، ولكن‌ ‌الآن‌ ‌يمكن‌ ‌إعطاء‌ ‌كل‌ ‌مريض‌ ‌العلاج‌ ‌المناسب‌ ‌لحالته‌ ‌هو‌ ‌فقط‌، وذلك مع تطور العلاج‌ إما‌ ‌عن‌ ‌طريق‌ ‌الجراحة، ‌أو العلاج‌ ‌الكيميائي ‌أو‌ ‌الإشعاعي ‌أوالعلاج‌ ‌المناعي ‌أو‌ ‌العلاج‌ ‌باستخدام‌ ‌الأجسام‌ ‌المضادة‌.‌ ‌

وأكد ضرورة التغذية‌ ‌السليمة‌ ‌للوقاية‌ ‌من‌ ‌مرض‌ ‌السرطان‌، من خلال الاعتدال‌ ‌فى‌ ‌تناول‌ ‌الطعام‌ ‌،ومنع‌ ‌الأطعمة‌ ‌غير‌ ‌الصحية‌ ‌والتي ‌تحتوي ‌على‌ ‌مواد‌ ‌صناعية‌ ‌وحافظة‌، واللحوم‌ ‌المصنعة‌ ‌والأطعمة المقلية، وتجنب استخدام "الزيت في القلي لأكثر من مرة"، والإكثار من الطعام الصحي والخضراوات والفاكهة التي تمنح الجسم مناعة طبيعية، بالإضافة الى ممارسة الرياضة.