واصلت أسعار الذهب في أسواق المال ارتفاعاتها بقيمة 5 جنيهات، ليباع عيار 24 بنحو 786 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس، مقابل 781 جنيهًا في تعاملات اليوم.

وسجّل عيار 21 قيمة 688 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ589 جنيهًا، وسجّل جنيه الذهب 5 آلاف و506 جنيهات.

وكان الدكتور وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، صرح سابقًا لـ"الوطن" بأن أسباب الارتفاع تعود لقرار البنك الفيدارلي الأمريكي الذي خفض سعر الفائدة ربع نقطة لتصبح 1.75%، وهو ما أدى إلى اتفاع الذهب صباح أول أمس الخميس؛ ليرتفع سعر الأوقية من 1495 دولار مقابل 1505 دولارات، وهو ما انعكس على السوق المحلية وعليه ارتفعت الأسعار.