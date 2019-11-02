تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إخلاء 16 عمارة بمحيط عقار الورديان المائل غرب الإسكندرية

أخلى حي غرب بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمس، 16 عقارا بمحيط عقار "الورديان" المائل، وذلك كإجراء احترازي حفاظا على حياة المواطنين.

جامعة طنطا عن مشادة طالبة وعميد حقوق: "البنت عندها ظروف وأبوها اعتذر"

قال وليد العشري المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، إن الفيديو الذي تظهر فيه مشادة كلامية بن إحدى طالبات كلية التجارة بالجامعة والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، مجتزأ من سياقه، وليس لطالبة فقط كما تم تداوله، ولكنه يخص طالبا وطالبة معا، حيث ترجع الواقعة ليوم الأربعاء الماضي.

7 قذائف صاروخية من غزة تجاه "مستوطنات الغلاف"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، عقب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، فيما أوضحت مصادر إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

فيديو.. منير يحيي حفل افتتاح "الموسيقى العربية" جالسا على كرسي

صعد الفنان الكبير محمد منير، مسرح حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، على أنغام أغنيته الشهيرة "يا ليلة عودي".

"هوريك إزاي".. تفاصيل مشادة بين طالبة وأستاذ قانون في "تجارة طنطا"

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور عادل الميهي، عميد كلية التجارة، بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة تجاوز طالبة وتطاولها على أستاذ جامعي الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق، أثناء إلقاء محاضره بقاعة كبرى بكلية التجارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، التي تنص على التزام الطالب بأدبيات وسلوكيات التعليم داخل الجامعة حسب لوائح المنظمة للمجلس الأعلى للجامعات .

"القومى لتنظيم الاتصالات" يهدد بغرامات مالية ضد شركات المحمول

رفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "عصا العقوبات" الغليظة بوجه شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، بعدما فرض عقوبة مالية على شركة "WE" قدرها 12 مليون جنيه، يتم سدادها خلال 7 أيام من تاريخ توقيعها، تطبيقاً للبند رقم 18 فب الترخيص الممنوح للشركة، والخاص بمستوى جودة الخدمة، بسبب حدوث أعطال جسيمة فب شبكة الشركة، أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات، وتضرّر منها عملاء الشركة فب عدد من المناطق يوم الأربعاء الماضي.

"البرلمان": 4 وزراء يقدمون "كشف حساب" الحكومة خلال أيام

تشهد لجان مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، حضوراً مكثفاً لعدد من وزراء الحكومة، لعرض الحقائق حول بعض الملفات المهمة، والرد على طلبات مقدمة من أعضاء المجلس.

للمرة الرابعة.. نور الشربيني تتوج بالبطولة الدولية للإسكواش

تمكنت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا في لعبة الإسكواش، من حصد لقب بطولة مصر المفتوحة الدولية 2019 للمرة الرابعة في تاريخها، والتي أقيمت على سفح الأهرامات، بعد فوزها على مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا.

كلوب يطمئن جماهير ليفربول على حالة صلاح وفان دايك قبل صدام أستون فيلا

طمأن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول جماهير فريقه على حالة الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قبل مباراة أستون فيلا المقرر إقامتها مساء غدا ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.