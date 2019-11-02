مقتل 3 من عناصر طالبان واعتقال آخر في عملية عسكرية غرب أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم، مقتل 3 مسلحين من حركة "طالبان" خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة في إقليم "هيرات" غرب أفغانستان.

وأضاف المسؤولون العسكريون -حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- أن القوات الخاصة تمكنت من اعتقال أحد مسلحي طالبان، بالإضافة إلى تدمير كمية من الذخائر خلال العملية العسكرية.

جدير بالذكر، أن الوضع الأمني في عدة مقاطعات بإقليم هيرات تدهور خلال السنوات الأخيرة، حيث ينشط مسلحو طالبان في عدة أماكن بالإقليم، وتنفذ القوات الأفغانية بصورة دورية عمليات لمكافحة الإرهاب، وذلك للقضاء على الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية في الإقليم.