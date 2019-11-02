إيمان عامر عن ترشيحها لجائزة شوامخ المؤرخين العرب: مفاجأة لم أتوقعها

قال الدكتور إيمان عامر أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر، إن ترشيحها للحصول على جائزة شوامخ المؤرخين العرب من اتحاد المؤرخين العرب كان مفاجأة كبيرة لها ولم تتوقعها.

وأضافت إيمان عامر، خلال حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أن الجائزة تكون بترشيح الاتحاد وليس بالتقدم لها، وبمجرد ترشيح اسمها بدأت تستقبل التهاني، وكان حدث جميل بالنسبة لها وله طابع جيد عليها.

وأوضحت أن اتحاد المؤرخين العرب، هو اتحاد ثقافي معني بالدراسات التاريخية والمؤرخين في الوطن العربي، له مؤتمر سنوي في القاهرة ويجري محاضرات شهريًا وله أيضًا مجلة المؤرخ العربي لنشر كتابات المؤرخين.

وأكد على أن جميع المؤرخين يتسابقون لعضوية الاتحاد لأنه حلقة الوصل بين مؤرخين الوطن العربي، والمؤتمر السنوي فرصة للتواصل واللقاء الاجتماعي.