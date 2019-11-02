قالت الدكتور إيمان عامر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إنَّ كتابها عن قناة السويس بدأ ببحث قدمته في احتفالية بين المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقناة السويس على ضفاف القناة.

وأضافت أستاذ التاريخ، خلال حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة "TeN"، أنَّها في ذلك الوقت أيقنت ضرورة دراستها وكتابتها بعمق أكبر عن القناة، حيث أن لحظة وقوفها أمام القناة كانت مؤثرة بالنسبة لها وغيرت قناعاتها عن الكتابة التاريخية.

وأوضحت أنَّ كتاب "قناة السويس في الوجدان المصري" استخدمت فيه مصادر غير تقليدية مثل الملاحم الشعبية والأمثلة والأغاني والصحافة والأدب والفن والمسرح الذي كان له دور قوي ومحترم في هذه الفترة.

وأكّدت أنَّ السينما سجلت قضايا وموضوعات كثيرة بالتاريخ المصري، لذا فهي مصدر مها جدًا، خاصة أنَّه عند كتابة التاريخ الشعبي يحتاج المؤلف لوثائق مختلفة.