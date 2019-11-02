انتهت محافظة الإسكندرية من 30% من مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي والذي تنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الآثار.

ووفقا للموافقة الصادرة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، بدأ تنفيذ المشروع في أغسطس 2018 ومدة المشروع 20 شهرا، بخلاف النوات، وتم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة.

أوضح محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي؛ أن مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباى يعد من أهم المشاريع المقامة لحماية موقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية، مشيرا إلى تشوين كميات كبيرة من الأحجار على يمين ويسار الممشى بطول 300 متر، بأحجام مختلفة ما بين 3 أطنان، و7 أطنان، و15 طنا، وسيتم عمل خوازيق خرسانية بقطر 50 سم حول القلعة وحقن لكافة الفجوات الصخرية لحماية قلعة قايتباي.

وأنشئت قلعة قايتباي بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م)، وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبوالنصر قايتباي ما بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائيا في سنة (702 ه / 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي، والسور الداخلي، وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.