شيع أهالي قرية "كفر طنبول القديم" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، فجر اليوم، جنازة شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم بالقرب من كوبري "طوخ الأقلام"، مركز السنبلاوين.

انتقلت سيارات الإسعاف ومباحث المركز إلي مكان الحادث، وتبين إصابة شابين وهما: " محمد مصطفى عبده حمزه، وايمن اشرف" وحالتهما خطيرة.

وجري نقل المصابين إلي مستشفى المنصورة الدولي، إلا أن أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، والآخر توفي بالمستشفى.

وبالفحص تبين أن المتوفيان أصيبا في حادث تصادم عندما اصطدم موتوسيكل كانا يستقلانه معا بسيارة ملاكي عند كوبري" طوخ الأقلام".

وسادت خلال من الحزن الشديد بين أهالي قرية، فيما أطلقت نساء القرية الزغاريد أثناء خروج الجنازة من المسجد، وهن يرددن "عرسان في الجنة، مع السلامة يا حبيبي".