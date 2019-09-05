لقي شابين مصرعهما وأصيب ثالث في الدقهلية اليوم نتيجة حادث دراجة نارية في مركز ميت سلسيل.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أسامة مصطفى، مأمور مركز شرطة ميت سلسيل، بوقوع حادث تصادم موتوسيكل ووجود إصابات.

انتقل الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث المركز إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، وتبين وصول 3 حالات منهم اثنان متوفيان، والآخر تم تحويله لمستشفى دكرنس.

وبالفحص تبين مصرع كل من السيد محمد عبدالله عطا، 22 عاما، ومحمد العربي غنيم الجندي، 22 عاما، مقيمان بقرية "الاتحاد" دائرة المركز، وجرى وضع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة بميت سلسيل، وأُصيب في الحادث، علاء محمد إبراهيم موسى، 22 عاما، مصاب بجرح بالركبة اليسرى واشتباه كسر مفتوح بالساق اليسرى وسحجة بأصابع اليد اليمنى وسحجة بالجبهه من الناحية اليسرى تم عمل الإسعافات الأولية وتم تحويله لمستشفى دكرنس العام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.