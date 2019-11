يستعد النجم دوين جونسون المعروف بـ "ذا روك"، لتقديم فيلم عن المصارع مارك كير، حيث كشف عن المشروع في مؤتمر صحفي نظمته بطولة القتال غير المحدود في "ماديسون سكوير جاردن"، وذلك وفقا لما نشره موقع "ذا هوليوود ريبورتر".

وقال "جونسون" في المؤتمر الصحفي: "لقد انجذبت إلى الفيلم لأن مارك يمتلك قصة مقنعة وحقق الكثير في حياته"، مضيفا أنه شاهد أكثر من مرة الفيلم الوثائقي الذى تم صنعه عن المصارع عام 2002، بعنوان "The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr"، إخراج جون هيامز حول مهنة فنون القتال المختلطة والحياة الشخصية لمارك كير.

يستعد دوين جونسون لعرض الجزء الثاني من فيلم "Jumanji: The Next Level"، الشهر المقبل، كما يشارك في بطولة فيلم "Jungle Cruise" إنتاج "ديزني"، والذي من المقرر طرحه في يوليو 2020.