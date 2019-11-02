قالت بيانات رسمية، إن الاستثمارات الصينية غير المالية في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بلغت 10.04مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 6.9% على أساس سنوي، وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم، إن الاستثمارات الصينية في هذه الدول شكلت نسبة 12.4% من إجمالي الاستثمارات الخارجية الصينية غير المالية خلال الفترة نفسها، مشيرة إلى توجه معظم هذه الاستثمارات إلى سنغافورة وفيتنام ولاوس وإندونيسيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وماليزيا وكمبوديا وكازاخستان.

وأضافت التجارة الصينية، أنه من حيث المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها، وقعت الشركات الصينية على 4906 عقود جديدة بقيمة 86.8 مليار دولار مع دول على طول الحزام والطريق خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 18.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مشيرة إلى أن حجم الصفقات المتكاملة للمشاريع الأجنبية المتعاقد عليها في الدول على طول الحزام والطريق بلغ 55.89 مليار دولار، بانخفاض 4.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبما يمثل 54.7% من إجمالي حجم الصفقات المتكاملة للمشاريع الأجنبية المتعاقد عليها للبلاد.