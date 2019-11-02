هاجم رجل الأعمال المصرين نجيب ساويرس، منتدى "التعاون القطري التركي" الذي أعدت له قناة الجزيرة تقريرًا يحمل عنوان "خطوات تقارب جديدة يحملها منتدى التعاون القطري التركي.. التبادل التجاري بين قطر وتركيا يزداد ستين ضعفاً وتوجه نحو استثمارات استراتيجية ونوعية".

وغرد ساويرس، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا "يا بخت سعيد بسعيدة.. اتلم المتعوس على خايب الرجا واللي يعادي أهله ويبص لبرة نهايته وحشة يا قناة الفتنة والفبركة".

وعُقد منتدى الأعمال القطري - التركي، يوم الجمعة الماضية، بأنقرة، تحت عنوان "فرص الاستثمار في قطر"، بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزير التجارة التركية رهصار بكجان، ووزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري.