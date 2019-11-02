تابع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة، لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

أتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من مسببات العمى 2020، وتخصيص مبلغ مليار جنيه لتحقيق هذا الهدف.

في هذا الإطار تم تنفيذ حملة بقرية حسين محمد بزمام بسنتواي، بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بالنخلة البحرية، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 620 مواطنا من غير القادرين، وصرف 373 من العبوات العلاجية المجانية، كما تم اكتشاف عدد 139 حالة تحتاج لنظارة طبية، وأكثر من 108 حالات تحتاج للتدخل الجراحي وإجراء العمليات، التي تنوعت ما بين عمليات إزالة مياه بيضاء وظفرة وزرع عدسة وزرع قرنية.

وأشاد "آمنة" بجهود قوافل "عينيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بمدن وقرى المحافظة، والتي يتم بها الكشف عن مسببات العمى ومتابعة المرضى وصرف العلاج وتوزيع النظارات الطبية على المرضى بالمجان، ووجه بتقديم كافة التسهيلات لعمل القوافل لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.