مصر تنضم في عامه الـ58.. تعرف على الاتحاد الدولي لـ الأصناف النباتية

حصلت مصر على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف"، وفقًا لما أعلنه وزير الزراعة، حيث جاء القرار في اجتماع أمس بجنيف وتمت الموافقة بالإجماع على انضمام مصر.

الاتفاقية تعدلت 3 مرات.. والاتحاد يضم 58 دولة

الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV) هو منظمة حكومية دولية مقرها في جنيف (سويسرا).

جرى تأسيس UPOV بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة. واعتمدت الاتفاقية في باريس عام 1961 ونقحت في الأعوام 1972 و1978 و1991.

مهمة UPOV هي توفير وتعزيز نظام فعال لحماية الأصناف النباتية؛ بهدف تشجيع تطوير أنواع جديدة من النباتات، لصالح المجتمع، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد.

وتتمتع الأصناف النباتية الجديدة بالحماية وفقًا لنصوص الاتفاقية بغض النظر عن الطريقة التكنولوجية التي تستخدم في التوصل إلى النصف النباتي الجديد، بمعنى أن الأصناف النباتية الجديدة يتم حمايتها إذا توافرت شروط الحماية، سواء تم الحصول عليها عن طريق التكاثر الجنسي أو بطريق التكاثر اللاجنسي، كما تحمي الأصناف النباتية الجديدة التي يتم التوصل إليها عن طريق استخدام الهندسة الوراثية.

عدد الدول الأطراف في اتفاقية اليوبوف بلغ 58 دولة حتى 9 نوفمبر 2004، ومن بين قائمة هذه الدول يوجد دولتين هما بلجيكا وأسبانيا في يوبوف 1961، وما لحقها من تعديل 1972، وهو آخر تعديل انضمتا إليه، أما بقية الدول فبعضها أطراف في اتفاقية يوبوف 1978، وبعضها الأخر أطراف في اتفاقية 1991، ومن الدول التي لازالت أطراف في يوبوف 1978 حتى الآن: كندا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سويسرا، وفقًا لدراسة للدكتور حسام الدين الصغير عميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية السابق.

لم تفرض اتفاقية يوبوف 1978 على الدول أعضاء الاتحاد حماية جميع أجناس وأنواع النباتات، بل قصرت المادة 3/4 من الاتفاقية التزامها على حماية خمسة أجناس أو أنواع من النباتات كحد أدنى عند دخول الاتفاقيى حيز التنفيذ في الدولة، على أن تلتزم الدولة المعنيى بزيادة هذا العدد تدريجيًا بحيث يصل عدد أجناس أو أنواع النباتات التي تتمتع بالحماية إلى 24 جنسًا ونوعًا بعد 8 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وهذا يعني أن الحد الأقصى لالتزام الدول الأعضاء في الاتحاد يبلغ 24 جنسًا ونوعًا من النباتات.