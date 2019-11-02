أعلنت جمعية الأورمان اليوم السبت عن الانتهاء من إعادة إعمار وتطوير 30 منزل بقرية الفلاح 2 بمركز العدوة في شمال محافظة المنيا، ما بين هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والأدوات الصحية، ضمن مشروع إعادة تأهيل القري الأكثر احتياجاً.

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان سبق ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية بمحافظة المنيا، إذ ساهمت في تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهر، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

أشاد "شعبان" بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة المنيا بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء المحافظة، مؤكدا أن الجمعية تجري مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا.

نوه "شعبان" أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.