أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا عن تقدم 1204 طالب وطالبة للترشح والتنافس في الانتخابات الطلابية على عضوية لجان الأنشطة الرياضية، والأسر، والفنية، والثقافية، وجوالة وخدمة عامة، واجتماعية ورحلات، وعلمي، بفرق كليات الجامعة العشرين للعام الجامعي 2019/2020، والتي بدأت أعمالها صباح أمس وتستمر على مدار أسبوعين.

وأشار عبدالنبي إلى أن كلية الطب البيطري جاءت بأعلى عدد للمرشحين وصل إلى 105 طالب وطالبة، تليها كليات الحاسبات والمعلومات بـ98 طالب وطالبة، تليها كلية العلوم بترشح 87، وجاء كلية السياحة والفنادق بتقدم 80 مترشح، كما وصل عدد المرشحين بكلية الزراعة إلى 79 طالب وطالبة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الترشح كان متاحًا لجميع من يرغب من طلاب الجامعة، شريطة أن يكون مستوفيًا لشروط الترشح، مؤكدًا أن الاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية للطلاب التي يستطيعون من خلالها التعبير عن آرائهم وممارسة كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية التي ترعى مصالحهم.

وأضاف عبدالنبي أن انتخابات الاتحادات الطلابية تعمل على إعداد كوادر وقادة طلابية قادرة على تحمل المسئولية، باعتبارها نموذجًا للعمل التطوعي بالجامعات يمارسه الطلاب باختيارهم، والذي يهدف الى تعزيز الانتماء للوطن، وقيمة المسؤولية المجتمعية وتحقيق المصلحة للقاعدة الطلابية بالجامعات، مما يستوجب أن يكون المرشح صاحب القدرة والتمثيل المشرف لزملائه وعلى دراية كاملة بالقواعد والقوانين المنظمة بينه وبين إدارة الجامعة.

وتجدر الإشارة أنه سيجري إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين الأحد 3 نوفمبر، وبدء تلقي الطعون وفحصها وإعلان الكشوف النهائية خلال يومي الرابع والخامس من نفس الشهر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من الأربعاء 6 نوفمبر، وتبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 10نوفمبر، ثم انتخابات جولة الإعادة الاثنين 11 نوفمبر، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وأخيراً بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك في الرابع عشر من نفس الشهر.