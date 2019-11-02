قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام النهضة"، لجلسة 6 نوفمبر الجاري للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.