عثر على 31 مهاجرا من باكستان مخبئين في شاحنة في جنوب فرنسا، وأعلنت النيابة العامة، اليوم، أن السائق وهو أيضا من باكستان، تم توقيفه.

وتأتي الأنباء بعد العثور على جثث 39 شخصا يعتقد أنهم فيتناميون، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا الشهر الماضي، وكشف ذلك مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وعثر على مجموعة المهاجرين الباكستانيين خلال عملية تفتيش روتينية على طريق سريع قرب الحدود الإيطالية أمس الجمعة، وفق المدعين الفرنسيين، وتم تسليم المهاجرين، بينهم ثلاثة مراهقين، إلى السلطات الإيطالية عملا بقواعد الهجرة، فيما قال مكتب النيابة العامة في نيس بجنوب شرق فرنسا "سنحاول معرفة إمكان التوصل إلى شبكة كما نفعل في مثل هذه الحالات".

ودانت فيتنام، اليوم، "بشدة" الاتجار بالبشر وذلك غداة إعلان الشرطة البريطانية أن 39 شخصا عثر عليهم جثثا هامدة في شاحنة الأسبوع الماضي، هم فيتناميون على الأرجح.

ويعتقد أن معظم الضحايا هم من وسط فيتنام، حيث من السهل العثور على وسطاء يقومون بترتيب رحلات إلى أوروبا -احيانا عن طريق روسيا- للمهاجرين الساعين للعمل وكسب المال في الخارج، وكشفت المخاطر الهائلة لتلك الرحلات بعد العثور على جثث ثماني نساء و31 رجلا في شاحنة تبريد في إيسكس، شرق لندن، في 23 أكتوبر الماضي.

وتم توقيف شخصين في مقاطعة هاتينه بوسط فيتنام، أمس الجمعة بتهمة الاتجار بالبشر، فيما تبحث الشرطة البريطانية عن مشتبه بهم آخرين، وقالت فيتنام، اليوم، إنها "تدين بشدة الاتجار بالبشر وتعتبر ذلك جريمة خطيرة"، ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ثي ثو هانج في بيان، الحادثة "بالمأساة الإنسانية الخطيرة" وطلبت المساعدة في وقف هذه الظاهرة، مضيفة: "تدعو فيتنام الدول في المنطقة وحول العالم لتكثيف التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر لمنع تكرار مثل تلك الكارثة".

ويعمل المسؤولون الآن على تحديد هويات الضحايا بعد جمع عينات من الحمض النووي الريبي "دي إن إيه" من عائلات في مقاطعتين ها تينه ونغي آن بوسط فيتنام. وهزت الكارثة الرأي العام في بريطانيا وأغرقت عائلات في قرى فيتنامية نائية في الحزن.

كما سلطت الضوء على شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتطورة التي تساعد على تهريب المهاجرين إلى بريطانيا، ووجه الاتهام لسائق الشاحنة وهو إيرلندي شمالي عمره 25 عاما، بالقتل غير العمد وغسل الأموال والتواطؤ لمساعدة الهجرة غير المشروعة.

وفي دبلن مثل إيرلندي شمالي آخر أمام المحكمة العليا الإيرلندية لبدء إجراءات تسليمه إلى بريطانيا على خلفية الحادثة، وقالت الشرطة أيضا إنها تريد أن تتحدث إلى الشقيقين رونان وكريستوفر هيوز، صاحبي خدمة النقل من إيرلندا الشمالية، فيما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين، أفرج عنهم بكفالة.