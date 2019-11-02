أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهم مجدي إبراهيم محمد كمسري حادث قطار طنطا، والمحبوس احتياطيا في القضية رقم 30170 جنايات مركز طنطا إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمد في الواقعة الشهيرة بمقتل الشاب محمد عيد تحت عجلات القطار القطار 934.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أصدر بيانا تفصيليا عن الواقعة، جاء فيه أن النيابة العامة كشفت أن المجني عليه ومرافقه استقلا القطار إلى القاهرة، ليلة 28 أكتوبر الجاري، واستوقفهما رئيس القطار المتهم بعد منتصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة؛ فتح باب القطار وخيرهما بين دفع ثمن التذكرة أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتيهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وقت مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها.

وقفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه المتوفى محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، وأبلغ ركاب القطار النجدة.

وأكدت مصادر مطلعة على التحقيقات والتحريات التي تجرى في الواقعة، أن المتوفى استقل القطار في مدينة طنطا وبعد مرور 10 دقائق حدثت الواقعة، حيث تبعد دفرة عن طنطا بمسافة تقدر بـ 8 كيلو مترات، حيث لقي مصرعه في 15 ثانية بالتحديد، وهي منذ لحظة فتح باب العربة رقم 4 بالقطار، وحتى اختلال توازنه وسقوطه أسفل العجلات والوفاة.

وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات النيابة كشفت أن المجني عليه ومرافقه المصاب، كانا يتجهان إلى محطة رمسيس، التي استقلاها في أثناء توجههما إلى الإسكندرية في رحلة الذهاب الأخيرة.

وأمر النائب العام بحبس رئيس القطار المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين اثنين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.