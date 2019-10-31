قررت نيابة طنطا، فى محافظة الغربية، تجديد حبس رئيس قطار «طنطا - الإسكندرية»، رقم 934، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى واقعة وفاة راكب وإصابة الثانى إثر قفزهما من القطار أثناء سيره بنطاق محطة سكك حديد «دفرة»، عقب إجبار المحصل لهما على القفز، أو دفع قيمة التذكرتين أو تسليمهما للشرطة.

وقال مصدر قضائى إن النيابة كانت قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جدّدت قرار الحبس إلى 15 يوماً، وقررت سماع أقوال ضباط مباحث هيئة السكة الحديد، وندب خبراء من الهيئة، لتحديد سرعة القطار محل وقوع الجريمة، فضلاً عن استدعاء السائق، لبيان الأمر نفسه.

وحصلت «الوطن» على تقرير مديرية الصحة الخاص بوفاة المدعو «محمد عيد»، 23 عاماً، وتضمن التقرير أن جثة المتوفى بها تهتّك فى الرقبة مع انفصال تام فى الرأس، وسحجات فى الذراعين والظهر واليدين والقدمين، واشتباه كسر مفصل القدم اليسرى، مع تورّم فى نسيج القدم، وأكد التقرير أن الوفاة طبيعية، نتيجة السقوط من القطار، وهو ما نتج عنه حدوث نزيف حاد وهبوط فى الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وجرى التحفّظ على الجثمان فى مشرحة طنطا الجامعى.

وتعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، بورود بلاغ يفيد بقيام كمسارى القطار رقم 934 «الإسكندرية - القاهرة»، بإلقاء ركاب من القطار أثناء سيره، متجهاً إلى القاهرة، وتبين أن «م. هـ»، رئيس القطار، أجبر بائعين جائلين على القفز من القطار وهو يسير بنطاق قرية دفرة، التابعة لمركز طنطا، مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، بسبب عدم دفع ثمن تذكرة القطار.

وفى السياق نفسه، قال عـلاء الزهيرى، رئيـس الاتحاد المصرى للتأمين، إن قطـاع التأمين يسهم فى تخفيف العبء عن المواطنين المضارين من حوادث القطارات من خلال مجمعة التأمين من حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة، مشيراً إلى أن مجمعة التأمين ستتولى سداد مبلغ التأمين، وقدره 30 ألف جنيه إلى أسرة المتوفى فى حادث القطار رقم 934، استناداً إلى عقد التأمين مع هيئة سكك حديد مصر، وتضاف إلى ذلك موافقة اللجنة الإدارية للمجمعة على سداد 20 ألف جنيه أخرى، كتعويض استثنائى لهذا الحادث فقط بمجرد تقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، وبالنسبة للمصاب سوف يتم صرف 20 ألف جنيه فور تقديم الشهادات الطبية، وأضاف فى بيان له، أمس: «المجمعة ستصرف التعويض بمجرد استيفاء جميع المستندات خلال 10 أيام».

إصابة طالبة بكسور سقطت من قطار الصعيد المميز

وشهدت قطارات السكك الحديدية، عدة حوادث اليوم تنوعت ما بين الإصابة والوفاة والعطل الفنى والحريق، حيث أصيبت طالبة بكسر فى القدم وجروح فى الرأس، عقب سقوطها من قطار الصعيد المميز، بالقرب من قرية «الفقاعى»، التابعة لدائرة مركز ببا جنوب بنى سويف، وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة تُدعى «مريم. إ. ف»، 23 عاماً، مقيمة بقرية «الفنت الشرقية»، التابعة لمركز الفشن، سقطت من القطار رقم 168 مميز، قادمة من بنى سويف تجاه الفشن، أثناء وقوفها على باب إحدى العربات بعد اختلال توازنها، مما أدى إلى إصابتها بجرح فى الرأس وكسر بالقدم اليسرى، وبسؤال والد الطالبة أفاد بأنه أثناء استقلال ابنته القطار سقطت على شريط السكة الحديد، ولم يتهم أحد بالتسبّب فى سقوطها، ونفى الشبهة الجنائية.

وفاة طالب صدمه قطار فى "الباجور".. وشهود عيان: راهن أصدقاءه على عبور القضبان قبل القطر

وفى المنوفية، صدم قطار «منوف - بنها»، طالباً بمدينة الباجور، فجر اليوم، أثناء عبوره القضبان من مكان غير مخصّص للمرور. وأوضح مصدر أمنى أن الأهالى أبلغوا الأجهزة الأمنية بوفاة طالب يُدعى «أحمد معتز رمضان سلامة»، طالب بالصف الثالث الثانوى، على شريط السكك الحديدية، فانتقلت قوة من مركز شرطة الباجور، بقيادة الرائد هيثم النطاط، إلى مكان الواقعة، للمعاينة وسماع أقوال شهود العيان. وأكد تقرير الصحة أن سبب الوفاة ناتج عن اصطدام القطار برأس القتيل، مما تسبب فى فقدانه الوعى ووفاته.

وأوضح شهود على الواقعة، أن الطالب كان يقف بجوار اثنين من أصدقائه فى محيط كوبرى «المخرق» بمدينة الباجور، وتنافس مع أصدقائه على المرور أمام القطار، قائلاً لهم: «مين يسابقنى، أنا هاعدى قبل القطر».

ضبط قائد جرار زراعى ألقى نخلة على القضبان فى بنى سويف

وألقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، القبض على قائد جرار زراعى، على خلفية سقوط نخلة من مقطورة الجرار، قيادته، على قضبان السكة الحديد، بالقرب من دائرة مركز الواسطى، واصطدام جزء منها بقطار ركاب، وقال مصدر أمنى إن المديرية تلقت إخطاراً بسقوط نخلة على خط «سكة حديد» قرية كوم أدريجة بمركز الواسطى، أثناء قدوم القطار رقم 186 مميز «سوهاج - بورسعيد»، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار دون حدوث إصابات.

وانتقل مأمور مركز شرطة الواسطى وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة النقل والمواصلات إلى موقع البلاغ، وجرى رفع النخلة من على شريط السكة الحديد، وضبطت القوات الجرار الزراعى وقائده «حسن. خ. ب»، 44 عاماً، عامل، مقيم بقرية قمن العروس، دائرة المركز، فيما استأنف القطار رحلته بعد توقفه لمدة 10 دقائق، ولم يسفر الحادث عن تأخر فى مواعيد القطارات.

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق فى شريط السكة الحديد بـ"تزمنت الشرقية".. وعطل فنى بجرار يتسبّب فى تأخر رحلته بمدينة الواسطى

كما تلقى مدير أمن بنى سويف، إخطاراً بوجود حريق محدود بالهيش الموجود على مقربة من شريط السكة الحديد، خلف مركز شباب «محمد قصلة» بقرية تزمنت الشرقية، وانتقل مأمور مركز شرطة بنى سويف وقوات الحماية المدنية، التى دفعت بسيارتى إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من المعاينة أن حريقاً محدوداً شب فى «الهيش»، بطول 50 متراً وعرض متر واحد، ويبعد عن شريط السكة الحديد بنحو 3 أمتار تقريباً، ويرجّح أن يكون سببه «عقب سيجارة»، مشتعل، فيما استبدلت هيئة السكة الحديد جرار قطار الصعيد المميز عقب حدوث عطل فنى، تسبّب فى تخلفه عن موعد الرحلة لمدة ٣٠ دقيقة، حيث تبلّغ لمركز الواسطى، بتوقف القطار رقم 188 مميز أسوان - القاهرة بمحطة سكة حديد الواسطى، لوجود عطل فنى به، وجرى استبدال الجرار واستأنف القطار مسيرته.

وفى الأقصر، جاءت نتائج تحليل المخدرات سلبية لسائقى قطار بضائع وسيارة أجرة، المتسبّبة فى الحادث، الذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، نتيجة اصطدام القطار بالسيارة أثناء عبورها من أحد الممرات غير الشرعية قُرب منطقة «نجع بدران»، شمال مدينة الأقصر، الثلاثاء الماضى، وعلى أثره طلبت النيابة خضوع السائقين، لتحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة، فى أعقاب قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على سائق السيارة «عبدالرحيم. ع. م»، 52 سنة، لتعمّده عبور شريط السكك الحديدية بسيارته من منطقة غير معدّة لذلك، مما تسبّب فى وقوع الحادث، رغم وجود مزلقان وكوبرى علوى على بعد مسافة قريبة من موقع الحادث، وأمرت النيابة بحبس السائق المتسبّب فى الحادث لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفّظ على جرار القطار، بعد التحقيق مع سائقه «أحمد. ع»، والتصريح بدفن جثث الضحايا.