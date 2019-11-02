تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غد الاثنين احتفالية لإطلاق صندوق "عطاء" أول صندوق خيري تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت وزارة التضامن في بيان لها، اليوم، أنَّه سيجرى طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب العام يوم 5 نوفمبر الجاري.

وأضافت وزارة التضامن، أنَّه سيتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبارًا من 5 نوفمبر لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز الشهرين لتنتهي في 4 يناير 2020، ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور 5 أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

وستدير شركة "أزيموت مصر" استثمارات الصندوق علمًا بأنَّه سيجرى الاكتتاب في الوثائق من خلال بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وفروعها المنتشرة داخل مصر وخارجها، بقيمة إسمية للوثيقة 10 جنيهات، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدا بنسبة 100٪ عند الاكتتاب، علي أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب بوثيقة واحدة فيما لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق، علما بأنَّ الاكتتاب في الصندوق يمثل تنازل عن عائد الاستثمار لدعم ذوي الإعاقة.