أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، أن روسيا خفضت إنتاج النفط في أكتوبر الماضي بمعدل 211 ألف برميل عن أكتوبر عام 2018 أي أنها أوفت بشروط اتفاقية "أوبك +" بنسبة 93% بينما كان الخفض في نهاية الشهر أكثر من الحجم المتفق عليه 298 ألف برميل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء في المنظمة الدولية، ضمن صفقة "أوبك +"، في نهاية عام 2018، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط السارية منذ بداية 2017، ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018، منها 228 ألفا على عاتق روسيا وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.