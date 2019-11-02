أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، أن الطلب على شحن البضائع جوا سجل نموا ملحوظا هذا العام في قارة أفريقيا مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الاتحاد، ومقره بمدينة مونتريال الكندية - في بيان - أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لم تؤثر سلبا على سوق الشحن الجوي للبضائع في أفريقيا، بل على العكس سجل هذا السوق نموا في الطلب مقارنة بعام 2018.

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أن الناقلين الأفارقة سجلوا نموا قويا لشحن البضائع جوا، لاسيما خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.