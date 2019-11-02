أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، إطلاق مبادرة "كساء الشتاء" وهدفها مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا؛ لمواجهة برد الشتاء، حيث ستوزع ألحفة وبطاطين وملابس شتاء على تلك الفئات المستهدفة بالمشاركة المجتمعية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا.

وحث محافظ كفر الشيخ الشباب ورجال الأعمال للتبرع بألحفة وبطاطين ضمن مبادرة "كساء الشتاء" لمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا؛ لمواجهة برد الشتاء في قرى المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية والخيرية.

وتنشر "الوطن" مواعيد تطبيق المبادرة في كل مراكز ومدن المحافظة، التي انطلقت من اليوم.