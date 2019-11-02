نفذت عناصر من القوات المسلحة المصرية والإماراتية التدريب المصري الإماراتي المشترك "صقور الليل"، والذي نفيذ على مدار الشهر الماضي في ميادين التدريب القتالي المصرية، وبمشاركة عناصر القوات الخاصة المصرية والإماراتية من أجهزة الاستطلاع.

واشتمل التدريب على معاونة أعمال القوات الرئيسية خلال المراحل المختلفة لإدارة العمليات باستغلال طبيعة الأرض وأعمال الإخفاء والتموية والمفاجأة للقوات المعادية، وتنظيم الكمائن مع تنفيذ الإبرار للقوات والإسقاط الجوي للعناصر التي تنفذ أعمال الاستطلاع، وكذلك التدريب على التعايش في ظل الظروف الطارئة وطوابير السير بالمركبات وعلى الأقدام عبر مختلف أنواع الأراضي، مع تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود أظهر المستوى المتميز للعناصر المشتركة ومدى التعاون والدمج وصولا إلى أعلى درجات الاحتراف في العمل المشترك.

يأتي التدريب "صقور الليل" استمرارا لسلسة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والإماراتية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة؛ لتنمية مهارات القادة والضباط، والحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة.