وصل إلى جمهورية الصين الشعبية فريق الموسيقات العسكرية المصرية للمشاركة فى فعاليات المهرجان الدولى السادس للموسيقات العسكرية بمدينة "نانتشانغ" الصينية والذى يشارك فيه الفريق السيمفونى العسكرى المصرى ضمن 10 فرق من مختلف الدول المشاركة بالمهرجان بالإضافة إلى عدد من الفرق الوطنية والمحلية الصينية والذى يستمر حتى السابع من نوفمبر.

وتأتى مشاركة فريق الموسيقات العسكرية المصرية حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على التواجد فى كافة المحافل الدولية التى تساهم فى إثراء روح الفنون والإبداع، حيث يمثل المهرجان أحد الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية، والذى تمتزج من خلاله ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافى والفنى ويقدمون رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية، وقد حققت الموسيقات العسكرية المصرية شهرة واسعة على المستوى الدولى خلال الفترة الماضية من خلال المشاركة فى المهرجانات الدولية المختلفة.

وشهدت الأيام الأولى للمهرجان تدريبات متميزة للفريق المصرى ظهرت خلالها الروح التنافسية بين العازفين لإظهار مدى الكفاءة والوصول إلى أعلى درجة من التناغم لتقديم أفضل العروض وسط أجواء ترحيبية من كافة الجماهير المشاهدة للتدريب بمدينة "نانتشانغ" الصينية.