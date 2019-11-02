أعلن مجلس الوزراء في جمهورية الكونغو، أن حكومة برازافيل قررت تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الانتشار والتجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة وذات الأعيرة النارية الصغيرة.

وأوضحت حكومة برازافيل - في بيان تلاه وزير الاتصالات تييري مونجالا ونقلته إذاعة البلاد اليوم - أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتشكيل وتنظيم عمل "اللجنة الوطنية لمكافحة الانتشار والتجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة وذات الأعيرة النارية الصغيرة".

وأضاف مونجالا، أن "جمهورية الكونغو دخلت خلال عقد كامل "اعتبارا من عام 1990 حتى عام 2000"، دائرة عنف على غرار جمهورية أفريقيا الوسطى ودول أخرى في منطقة البحيرات العظمى، وأدى انتشار وتجارة الأسلحة الخفيفة وذات الأعيرة النارية الصغيرة بصورة غير مشروعة إلى تفشي الجرائم وانتشار العنف في البلاد".