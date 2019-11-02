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الأوقاف: الخطاب الديني المستنير أهم دعائم بناء الشخصية والوعي الوطني

الأوقاف: الخطاب الديني المستنير أهم دعائم بناء الشخصية والوعي الوطني

مغاوري وشفيق يفتتحان تجديد الاشتراك بالرعاية الصحية للمهندسين

مغاوري وشفيق يفتتحان تجديد الاشتراك بالرعاية الصحية للمهندسين

محمد الشرنوبي يُجري بروفات حفل "الموسيقى العربية"

محمد الشرنوبي يُجري بروفات حفل "الموسيقى العربية"

غنية بأوميجا 3 وبالبروتين .. فوائد وأضرار حلويات المولد

غنية بأوميجا 3 وبالبروتين .. فوائد وأضرار حلويات المولد

ضبط طن ونصف مخللات و3 آلاف قطعة حلوى بالغربية

ضبط طن ونصف مخللات و3 آلاف قطعة حلوى بالغربية

"الأورمان" توزع 1.5 مليون كيلو لحوم مستوردة على غير القادرين

"الأورمان" توزع 1.5 مليون كيلو لحوم مستوردة على غير القادرين

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رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل وظائف "طور وغير" من "الشباب والرياضة"

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل وظائف "طور وغير" من "الشباب والرياضة"

"الديلر".. دولاب متنقل لتوزيع "الصنف": "حلقة الوصل بين التاجر وزبون المزاج"

"الديلر".. دولاب متنقل لتوزيع "الصنف": "حلقة الوصل بين التاجر وزبون المزاج"

"المدمن والتاجر" فى السينما.. بين الصورة "النمطية" والغوص فى الأبعاد السياسية

"المدمن والتاجر" فى السينما.. بين الصورة "النمطية" والغوص فى الأبعاد السياسية

تحرش وضرب وخلع.. أبرز أزمات الطالب وأستاذ الجامعة قبل "واقعة طنطا"

تحرش وضرب وخلع.. أبرز أزمات الطالب وأستاذ الجامعة قبل "واقعة طنطا"

سامي عبد الراضي يكتب: جريمة في القطار 934

سامي عبد الراضي يكتب: جريمة في القطار 934

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