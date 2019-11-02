قال وزير التربية والتعليم، إنه لابد أن يكون لدينا قدرة لحماية الطلاب من الأفكار المتطرفة، ومنع انضمامهم لتلك الجماعات، لافتاً إلى أن تلك الجماعات رسخت فكرة "اللي مش مننا يبقى عدونا".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية الأوقاف، إن عددا كبيرا من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي من المهندسيين والمتعلمين، مشيراً إلى أنه لابد من العمل على دراسة تلك الظاهرة وكيف التحق هؤلاء؟، وكيف اقتنعوا بهذا الفكر المتطرف؟.

وأكد وزير التعليم ضرورة تأهيل الطالب على الاختيار والتمييز بين الخير والشر، وأن الفئات العمرية المختلفة من الطلاب لابد أن تنشأ وفق هذه القدرة، وفهم ما ينفعه وما يضره.

وقال إن السوشيال ميديا أفقدت الوظائف هيبتها، "بقى فيه مليون شيخ ومليون طبيب".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لابد أن يتحمل الإعلام مسئوليته التربوية، فالإعلام والأسرة دورهم لا يقل عن وزارة التربية والتعليم.