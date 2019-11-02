افتتح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، سكن الطبيبات الجديد، والمكتبة العامة بمستشفى الزهراء الجامعي التابعة للأزهر بعد تجديدهما وتطويرهما، وأجرا جولة للوقوف على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى، ومدى مطابقة معايير السلامة والأمان المعمول بها داخل المستشفيات، كما زارا الطالبة ندى علي إبراهيم، الطالبة بالفرقة الثانية شريعة وقانون، للاطمئنان عليها بعد إصابتها بكسر في الكاحل بعد حادث "توك توك".

وشمل مبنى سكن الطبيبات الجديد، بحسب بيان المشيخة، على 13 غرفة مكيفة، كل غرفة تستوعب 8 طبيبات، ومجهزة وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية، لتوفير الجو المناسب لطبيبات مستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، وذلك في إطار عمليات التطوير التي يشهدها قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، ودعم القائمين على العملية الصحية داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة، بما ينعكس إيجابًا على ما تقدمه هذه المستشفيات للمترددين عليها.