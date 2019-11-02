توقع الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي، استمرار التخبط السياسي للنظام التركي، الذي أدى إلى التدهور الاقتصادي، وأنه سيؤدي إلى انهيار نظام أردوغان خلال العامين القادمين.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن أي دولة لا تستطيع هذا التدهور السياسي والاقتصادي الذي تتعرض له تركيا، حيث زادت نسبة البطالة، وارتفاع الأسعار، ما سيؤدي إلى ضغط شعبي واجتماعي وسياسي على الرئيس التركي.

وأضاف أن النظام التركي يحتاج إجراء تعديلات راديكالية في الأيدولجية الداخلية والخارجية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن تركيا كانت نموذجًا طيبًا للتنمية الاقتصادية.

وأردف أن الكثير من الصناعات التركية التي كانت نموذجًا جيدًا للتصدير، باتت تعاني من انخفاض قيمة العملة الوطنية وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.