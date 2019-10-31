عرضت فضائية "extra news"، مقطع فيديو، نقلا عن قناة "fox"، التركية، لاعترافات شخص، قالت القناة التركية إنه "قائد داعشي" تلقى العلاج في المستشفى الحكومي بمدينة أورفة.

وقال الإرهابي الذي يُدعى عمار بهاوي، ويبلغ من العمر 25 عامًا، إنه جاء إلى سوريا من دولة أوزباكستان، كما أنه أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي وأُصيب في اشتباكات مع الجيش العربي السوري.

انضم الإرهابي إلى التنظيم الإرهابي، في تل أبيض، وكانت حالته حرجة، ثم تلقى العلاج في مستشفى شانلي أورفة، من خلال المعبر الحدودي بأقجة قلعة.

وبحسب ما نقلته القناة، فإن محافظة شانلي أعلنت، أن السوريين هم من يعالجون في المستشفيات، وأنهم لا هؤلاء المصابين علاقة لهم بداعش، وجاء خبر صادم من غازي غنتاب، حيث جرى تحويل مبنى مكون من 5 طوابق إلى مستشفى خاصن لمعالجة جرحى التنظيم الإرهابي، الذي أُصيبوا في الاشتباكات في سوريا.