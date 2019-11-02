عمرو صالح: التوجه الديكتاتوري لأردوغان سيؤدي إلى سقوط نظامه

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الغزو التركي لشمال سوريا، أثر على الوضع الداخلي في تركيا، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن سحب استثمارات من تركيا، مع عدد من الدول الخليجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن تركيا شهدت أيضًا انسحاب الكثير من الاستثمارات المؤسسية، وعدم مجئ استثمارات خارجية، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الإدارة التركية.

وتابع: "هذا العدوان غير المبرر، الذي يهدف بطريقة شيطانية إلى الاستحواذ على مناطق البترول، من أجل تعويض التدهور الاقتصادي، سيكون له آثار سلبية بشكل أكبر على الاقتصاد التركي والليرة التركية".

في سياق متصل، أوضح صالح، أن نظام أردوغان ارتكب العديد من المجازر الاجتماعية والسياسية، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في عام 2016، حيث حيد الأحزاب السياسية والصحافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، ما سيؤدي إلى نوع من الانفجار السياسي والاجتماعي، بسبب غياب عدم وجود القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي.

وشدد، على أن التوجه الديكتاتوري الذي ينتهجه نظام أردوغان، سيؤدي إلى سقوطه: "ميقدرش يضحك على الشعب لفترة طويلة".