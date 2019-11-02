قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استطاع بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016، أن يقبض على كل مفاصل السلطة في تركيا، من جيش وشرطة ومخابرات، والسلطة القضائية، والإعلام، والبرلمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن أردوغان كان يقدم نفسه على أنه حاكم ديموقراطي، من أجل الحصول على الدعم الغربي، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرًا إلى أنه لم يعد في حاجة إلى هذا الدعم، بعدما سيطر على مفاصل الدولة.

وتابع: "أردوغان كشف عن وجهه الحقيقي، وهو أنه لا يؤمن بالديموقراطية من مرة واحدة، وهي المرة التي تساعده في الوصول إلى السلطة، ثم يخنقها، حتى لا تساعد خصومه في الوصول لكرسي الحكم".

وأشار إلى أن الرئيس التركي أمعن في امتهان حقوق الإنسان والعصف بالحريات، حيث لم يحترم نتائج الانتخابات المحلية وأطاح بالذين فازوا من خارج الانتخابات، من حزب العدالة والتنمية، وعين بدلًا منهم أوصياء غير منتخبين، ما يعني العصف بالديموقراطية.

وواصل: "هذه الممارسات ستكون نتائجها كارثية، لأن أردوغان بدأ يفقد شعبيته، وحزبه بدأ يفقد تماسكه، وهناك انشقاقات في الحزب رافضة لسياسات أردوغان، كما توقفت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب سياساته وسجله في حقوق الإنسان".