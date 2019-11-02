قالت مصادر قضائية وقانونية إن الفنانة سمية الخشاب يحق لها استئناف حكم حبسها 3 سنوات في قضية الشيك بدون رصيد التي حكم عليها فيها لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

وأوضحت المصادر أن الحكم ليس نهائيا ويجوز استئنافه في الدرجة الأعلى أمام محكمة جنح مستأنف الدقي.

وقضت محكمة جنح الدقي، اليوم، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية شيك دون رصيد مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، حملت رقم 17590 لسنة 2019، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

وكان سعد أقام الدعوى ضد طليقته، واتهمها بإصدار شيك بدون رصيد لصالحه بقيمة مليون جنيه.