قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضوة مجلس النواب، إن حديث المذيعة الشابة أسما شريف منير بحق الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ماهو إلا جهالة: "كيف تخوض في موضوع وهي تجهله.. دي كارثة، وقاتل الله الإلكترونيات التي علمت الشعب أنه يتكلم بلا وعي أو عقل".

وأضافت "نصير" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ما قامت به الإعلامية الشابة أسما منير هي كارثة معاصرة يعيشها المجتمع الآن، وهو الحديث بجهل، موضحة أن المجتمع حاليا يقبع بمحنة ثقافية ويحتاج إلى إعلام واعٍ من أجل استعادة الهوية اللغوية والعقيدة الإنسانية المصرية.

متابعة: "إنتي خريجة مدارس أجنبية مالك ومال الشيخ الشعراوي، خليكِ فيما تتقنيه، يا ليت كل إنسان لا يتكلم إلا فيما يعلم، ولا تقحموا أنفسكم فيما تجهلون، ولا تسعوا إلى الفتنة أو الشهرة".