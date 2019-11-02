لقي عنصر إجرامي مصرعه، خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في أسوان.

وقال وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة مقيم بدائرة المركز، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سبق إتهامه في 41 قضية: سلاح، سرقة بالإكراه، مخدرات، حريق عمد، مشاجرة"، مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام جناية، وحكم جنحة، ويتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، ومشهور عنه الإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختباء المذكور، بمأمورية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن إصابة أحدهم "عاطل"، مقيم بدائرة المركز، سبق إتهامه فى عدد 8 قضايا: "ضرب – تبديد – خيانة أمانة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" بالحبس لمدة 6 شهور، وتوفى أثناء نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وأكدت الوزارة أن الحملة ضبطت: (بندقية آلية – 6 خزينة لذات العيار – بندقية FN - 6 خزينة لذات العيار – قنبلة يدوية – 2 بندقية خرطوش – 3 فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 80 كيلو لمخدر البانجو – 4 كيلو لمخدر الحشيش – 1,600 كيلو من مخدر الأفيون – 280 قرص ترامادول– سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.