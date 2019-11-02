أستاذ إعلام: حروب الجيل الرابع تسعى للفوضى الخلاقة وتقسيم الدول

قالت الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف، إنه يجب على المواطنين أن يعلموا جيدا مفهوم الفوضى الخلاقة وخرائط التقسيم وحروب الجيل الرابع التي تسعي الجماعات الإرهابية لتطبيقها في مصر.

وأضافت "ياسين" خلال استضافتها ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية "DMC"، أن حروب الجيل الرابع هي حروب كلية الوجود سياسية واجتماعية واقتصادية تدفع المواطن للتشتيت الفكري والاجتماعي، موضحة أن تلك الحروب تعمل معا لإخراج الجيش من المعادلة وتنخر في مؤسسات الدولة وتعمل في آن واحد: "سلاحها استراتيجي لهدم الدول واستخدام الإعلام بكافة جوانبه".

وتابعت: "سواء الإعلام التخطيطي أو الغير مخطط يعتمدوا على مواقع التواصل وفقا لنظرية الدائرة الممتدة لتضخيم الأحداث والاستقاء من نفس المعلومة ونشرها ".