وجهت نيابة المنزلة بمحافظة الدقهلية، تهمة الشروع في قتل البلطجة، وحيازة سلاح بدون ترخيص لأحد المتهمين في أحداث فيديو إطلاق النار داخل "كافيه إنترنت" بمدينة المنزلة.

وأمر رئيس نيابة المنزلة، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، اليوم، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار اثنين من المتهمين هاربين والتحفظ على الهارد المسجل عليه الواقعة.

حيث تمكن فريق مباحث الدقهلية، اليوم، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم المتهم أثناء هروبه في أحد المناطق المتاخمة للمنزلة، وبإرشاده تم ضبط البندقية المستخدمة في الواقعة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بإصابة طالب بطلق خرطوش في القدم إثر اعتداء عامل وآخرين عليه بكافيه إنترنت بمدينة المنزلة، وأطلق العامل الرصاص داخل المقهى ما أثار الذعر بين رواده من المواطنين.

ووردت إشارة لشرطة النجدة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول "محمد العربي شيخ العرب أحمد"، 17 عاما، بالصف الثالث الثانوي الصناعي، مصابا بجرح بالقدم اليسرى إدعاء طلق ناري خرطوش وحالته سيئة ومحول من مستشفى المنزلة العام.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة إلى المستشفى، وبسؤال المصاب اتهم "أحمد. م. ال"، 17 عاما، عامل بمحل سمك، و"باسل. أ"، طالب بأولى جامعة وشهرته "البلشة"، وشقيقه ومقيمون بالمنزلة بقيام الأول بإطلاق طلق ناري خرطوش عليه بسبب خلاف سابق بينهما.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15542 جنح المنزلة، وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بسرعة ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين الهاربين .

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة ما أثار غضب المواطنين والذين طالبوا بالقبض على المتهم وأطلقوا عليه لقب "راجح المنزلة" في إشارة لواقعة "المنوفية".