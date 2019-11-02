عناصر من جيش مالى

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم شمال شرق مالي، أسفر عن مقتل 53 جنديا على الأقل، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقُتل 54 شخصا بينهم 53 جنديا ماليا، أمس الجمعة، في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان بشمال مالي.