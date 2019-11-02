نفى وزير التربية والتعليم ما جرى تداوله من تصريحات على لسانه تفيد باتهامه لـ70% من المهندسين، بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الوزير لـ"الوطن"، إن "حديثه تم اجتزاءه من السياق كالعادة"، مضيفا: "يمكن القول إن هناك أبحاث دولية تؤكد أن أكثر من نصف أعضاء داعش متعلمين تعليم عالي، وهو ما يطرح التساؤل عن علاقة الفكر المتطرف بالتعليم النظامي!، وكيف نؤسس لقبول الآخر؟".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن التركيز على المهندسين يشتت النظر عن الموضوع الأصلي.

وتداولت مواقع إخبارية تصريحات منسوبة إلى وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بافتتاح الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية الأوقاف، اليوم، قال خلالها إن 70% من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي من المهندسين، مشيراً إلى أنه لا بد من العمل على دراسة تلك الظاهرة وكيف التحق هؤلاء؟، وكيف اقتنعوا بهذا الفكر المتطرف؟.