افتتح حي العامرية، غرب الإسكندرية، اليوم، كوبري مشاة العامرية، أمام قرية "حبون" بطول 9 أمتار، وعرض 160 سم، ضمن الخطة الاستثمارية 2019/ 2018.

وقال المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حي العامرية ثانِ، إنه جرى الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري مشاة العامرية بتكلفة تقديرية حوالي 419 ألف جنيه.

وأوضح "عبدالفضيل"، أنه من المقرر أن يخدم الكوبري الجديد 4 مناطق، وهي منطقة حبون، ونجع قطعان، ومنطقة 9 ن، وعزبة منصور.

من جهة أخرى، وافق المجلس التنفيذي، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على كتاب الجهاز التنفيذي لمشروع مياه الشرب والصرف الصحي، المقرر تنفيذه بأماكن منطقة أبو بسيسة بالعامرية، منوها أن المشروع سيخدم 7000 مواطنا من سكان أبو بسيسة.

كما وافق المجلس على دخول الصرف الصحي بمنطقة كحلة وأبو الريش، وتخدمها محطة أبو الريش، إضافة إلى إنشاء شبكة صرف بمنطقة الكينج بحري لخدمة المنطقة المحصورة بين الكافوري حتى صينية المطار بحري، ومن المقرر أن يخدم المشروع حوالي 8000 مواطنا.