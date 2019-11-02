قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار محمد موسى، وعضوية المستشارين علاء الدين عبده، وعبدالحي كمال الدين فزورة، وبحضور خالد رضا، وكيل النيابة، وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز، بحبس "محمد. م. س"، 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه للاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة لـ17 مايو الماضي، بدائرة قسم شرطة نويبع، عندما جرى القبض على "محمد. م. س"، ويعمل شيال بميناء نويبع، أثناء ترويجه المواد المخدرة على عملائه بمنطقة خدمات الميناء أمام موقف ميناء نويبع البحري.

وذلك بعد أن لاحظ ضباط الشرطة علامات الشك والريبة على المتهم، وعندما اقترب منه رجال الشرطة حاول الفرار ممسكا بيده حقيبة سوداء، ولكن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، وخلال استخراج بطاقته الشخصية سقطت منه قطعة كبيرة لمخدر الحشيش، وبتفتيشه، وجد بحوزته ثلاث قطع أخرى مختلفة الأحجام، ومبلغ مالي، وتليفون محمول، وبتفتيش الشنطة عثر بداخلها على 27 قطعة حشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمحمول بقصد تسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

وجرى تحرر محضر رقم 244 لسنة 2019 جنايات نويبع.

وبالعرض على النيابة قررت حبسة أربعة أيام على ذمة التحقيق جددها قاضي المعارضات 15 يوما، ثم جرى إحالة القضية لمحكمة الجنايات، والتي قيدت برقم 212 كلي جنوب سيناء لسنة 2019 وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.